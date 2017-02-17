Gündüz vakti Turnpike Lane’de şok cinayet

Geçtiğimiz Çarşamba öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, bir BMW sahibi sürücünün Kuzey Londra’da bulunan Turnpike Lane’de takip edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

Öğlen saat 14.30 saatlerinde Downhills Park Road’da yaşam mücadelesi verirken yakalanan 23 yaşındaki sürücünün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtilirken, polis araştırma yapmak için bölgeyi kordona aldı.

Polis tüm Perşembe gününü bölgedeki sakinlerle konuşarak ve CCTV kamera kayıtlarını inceleyerek geçirirken, detektif Matt Bonner yaptığı açıklamada ölen sürücünün gri bir BMW kullandığını ve Downhills Park Road ve Ivatt Way arasında bir yolda saldırıya uğradığını söyledi.

Katil zanlısının hala yakalanmadığı belirtilirken, bölgede şüpheli bir durumu gören veya bilen kişilerin anonim olarak Crimestoppers’ı 0800 555 111 no’lu telefon numarasından veya polisi 101’den arayarak bilgilendirmesi istenildi.