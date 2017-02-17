Haringey’de belediye evlerinin yıkılmasına “Hayır”

HARINGEY Belediyesi’nin sosyal temizlik ve yenilenme projeleri kapsamında ve multi milyoner şirketlerle partnerlik içerisinde Haringey’in belli bölgelerini yeniden inşa etme planı, geçtiğimiz Salı akşamı düzenlenen bir eylemle protesto edildi.

Turnpike Lane’de bulunan Ducketts Common’da toplanan halk, yenilenme kapsamında yıkılacak belediye evleri ve sonrasında ev sahipleri ve kiracıların muallakta kalan durumlarını eleştirirken, Haringey Belediyesi’nin konuyla ilgili geri adım atması gerektiğini belirttiler. Haringey Development Vehicle olarak bilinen girişim, Haringey Belediyesi içinde de yankı getirmeye başladığından, 18 İşçi Partili müşavirin (cllr) HDV girişimine karşı oy kullandığı da yapılan basın açıklamasında belirtildi.

Yapılan basın açıklamasında, İşçi Partili belediyelerin otorite güçlerini kullanarak kesintilere ve belediye evlerine ve iş merkezlerine zarar verecek girişimlerden kaçınmaları ve yatırımların bu alanda yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Protestoda yer alan ve “HDV’ye Karşı Ol” kampanyası sekreteri Paul Burnham, Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün burada bulunmamızın amacı Haringey Belediyesi’nin dünyaca bilinen dev bir şirket partnerliğinde Haringey’de bulunan belediye alanlarının yeniden inşasına karşı çıkmak. Birçok belediye evi, çalışma merkezleri ve alanların tehdit altında olduğun bu girişim bir anlamda konut sektörünü özelleştirmek demek olacak.

“Burada lokal sakinler ve toplumlar için bulunuyoruz ve bu girişimin engellenmesi için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz”

Haringey Belediyesi’nin özel sektöre yapacağı yatırımın 2 milyar pound değerinde olduğu da belirtilirken, tehdit altında olan bölgelerin başında belediye evleri, kütüphaneler, park alanları, toplum merkezleri, 500’e yakın dükkan ve okulların geldiği belirtildi.

Protesto ve kampanya ile ilgili detaylı bilgi www.defendcouncilhousing.org.uk/dch/ adresinden bulunabilir.