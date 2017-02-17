İngiltere’de nefret suçları yüzde 50 arttı

İngiltere‘de geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan AB referandum undan sonra ülkedeki nefret suçlarının rekor seviyeye ulaştığı açıklandı

BBC’nin haberine göre, İngiltere ve Galler’de temmuz ve eylül ayları arasında 14 binden fazla nefret suçu işlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, geçtiğimiz ekim ayında yayınlanan rakamlardaki, nefret suçlarında bir önceki üç aya göre yüzde 50’den fazla artış gözlendi. Geçtiğimiz yıl nefret suçu oranları da bir önceki yıla yüzde 41 arttı.

Polise yansıyan 5 bin 468 şikayetin tehdit, şiddet ve taciz edici suçlar içerdiği bildirilirken bunların çoğu da farklı etnik gruplara karşı ırkçılık ve din düşmanlığı suçları oluşturdu.

Rapora göre, referandum un hemen ardından en fazla nefret suçunun işlendiği kentler Dorset ve Nottingham oldu. Bu kentlerde suç oranı artışı son altı ayda yüzde 75 ve yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Başkent Londra‘da da temmuz ve eylül ayları arasında işlenen nefret suçu sayısı 3 bin 356 olarak kaydedildi. (dha)