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Mutfağınızda zarafet ve sanatı buluşturun: Enfield Kitchens

— 17 Şubat 2017

Oturma odası bir evin kalbiyse, mutfaklar belki de o evin beyni olma niteliğini taşır. Damaklara hitap eden lezzetlerin piştiği evinizin bu bölümünde hem gözünüze hitap edecek hem de günlük aktivitelerinizde size en kolay ve pratik işleyişi verebilecek mutfaklar, artık her ailenin ve bireyin hak ettiği bir durum.

Yaklaşık 10 yıllık deneyimi ve kanıtlanmış müşteri memnuniyeti ile bilinen Enfield Kitchens, yeni sezon ürünleri ve kampanyalarıyla hayalinizdeki mutfağa giden yolda sizlere rehberlik etmeye hazır. İşleyişine bundan 3 yıl öncesine kadar Londra Barking’de devam ederken, yenilenen iç yüzü ve müşterilerini işleyişini kalbine koyan yaklaşımıyla Enfield Kitchens, Enfield Baker Street üzerindeki yeni merkeziyle sizleri dinlemeye ve hayal ettiğiniz mutfağa sahip olmakta yardımcı olmaya hazır.

Enfield Kitchens’dan tasarım uzmanı Leyla Yeşiltaş ile yaptığımız keyifli sohbette, güncel mutfak stillerinden daha gelenekselleşmiş veya unutulmaz tasarımlara kadar birçok konuda bilgi aldık. Başarılarını ve sahip oldukları prestiji müşteri memnuniyetine bağlayan Yeşiltaş, müşterilerin memnuniyeti ve onayının en büyük temennileri olduğunu belirtirken şunları söylüyor:

“Bizler burada müşterilerimize her zaman zaman ayırarak, onları dinleyerek ve onların hayallerine, planlarına ortak olarak hareket ediyoruz. Evinizde özellikle mutfağınızda yapacağınız değişikliklerin gelecekte ne kadar önemli olacağının bilincindeyiz ve bunun için sizleri ofisimizde ağırlamak, fikirlerinizi duymak ve bu fikirlere ciddi anlamda mesai harcamak bizim en işimizin en büyük zevki. Biz işimizi severek yaparken müşterilerimizin memnuniyeti en güzel dayanağımız oluyor.”

3D PLANLARLA BEKLENTİLERİNİZİ YÜKSEK TUTUN

Mutfak tasarımı ve yapımında 50’den fazla seçeneğin sunulduğu Enfield Kitchens, müşterilerine aynı zamanda hayal ettikleri mutfak planlarının üç boyutlu görüntülerini sunarak da müşteri fikirlerini almayı ve bire bir hayallerde yaratılan görüntülerin gerçekleştirilmesinin garantisini veriyor.

10 YIL GARANTİ SEÇENEĞİ İLE PİYASANIN EN İYİSİ

İndirim ve promosyonların her sezon farklı biçimlerde sunulduğunu belirten Yeşiltaş, mutfakların aynı zamanda 10 yıllık garanti ile korunduğunu belirtti. Yeşiltaş, aynı zamanda çalıştıkları ve mutfak yapımı alanındaki lider kuruluşlardan English Rose, Sheraton ve Bosch gibi markalarla çalıştıklarını belirtirken her tipte mutfak tasarımını takip ettiklerini, modern dokunuşlardan gelenekselleşmiş stillere geniş bir yelpazede seçeneklerin bulunduğunu belirtti.

Enfield Kitchens, hayalinizdeki mutfağı yaratmak için sizleri yeni dekore edilmiş merkezlerinde, Enfield’ın işlek caddelerinden Baker Street’de 131 Baker Street, Enfield, EN1 3HA adresinde bekliyor.

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