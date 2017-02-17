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Spor ödülleri törenine Nusret damgası

— 17 Şubat 2017

Laureus Spor Ödülleri, Monaco’da düzenlenen görkemli gecede sahiplerini buldu. Geceye, tuzlama hareketi ile küresel çapta fenomen haline gelen Nusret Gökçe de davetliydi.

Sporun yıldızları, Türk konuğa büyük ilgi gösterdi.

Laureus Dünya Spor Ödülleri, spor dünyasının yıldızlarını Monaco’da bir araya getirdi.

Törene davet edilenlerden biri de, tuzlama hareketi ile küresel çapta fenomen haline gelen Nusret Gökçe’ydi.

 

‘BAKIN KIRMIZI HALIYI KİM TUZLADI’

Nusret Gökçe, törenin resmi Twitter hesabından, “Bakın Laureus’un kırmızı halısını kim tuzladı” mesajıyla tanıtıldı.

​Yaptığı tuzlama hareketiyle sosyal medyada birden bire üne kavuşan Nusret Gökçe, spor dünyasının yıldızlarının büyük ilgisini topladı.

Laureus Spor Ödülleri’ne katılan sporcular arasında yer alan İrlandalı ragbi oyuncusu Brian O’Driscoll da Nusret’le fotoğraf çektiren ünlüler arasındaydı.

Nusret Gökçe, ABD’nin jimnastik starı Simone Biles’ın yemeğine de ünlü tuzlama hareketiyle tuz döktü.

 

Törenin sunuculuğunu, İngiliz aktör Hugh Grant ve İngiliz televizyon spikeri Kate Abdo yaptı.

Etkinliğe Michael Johnson, Renaud Lavillenie, Andriy Shevchenko, Carles Puyol, David Coulthard, Nadia Comaneci, Mika Hakkinen, Cafu, Luis Figo, Boris Becker, Ruud Gullit, Missy Franklin, Alessandro Del Piero, Clarence Seedorf, Jens Lehmann, İlkay Gündoğan, Edwin Moses, Nico Rosberg, Claudio Ranieri, Fabio Capello ve Nusret Gökçe gibi spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

 

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