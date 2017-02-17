TCCA ailesi 40. Yılını kutladı

Haber ve fotoğraflar: Onur Uz



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Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek

KKTC Londra temsilcisi Zehra Başaran, annesi ve TCCA Vakıf CEO'su Erin Meto















Onur İbrahim

TCCA ilk kurucu başkanı Yaşar İsmailoğlu































































Turkish Cypriot Community Association ailesi geçtiğimiz Perşembe akşamı verdiği bir davetle Londra’daki 40. yıllarını kutladı. Toplumdan birçok tanıdık simanın katıldığı davette TCCA ailesi Kıbrıs ruhunu Londra’da 40 yıldır gururla yaşatmanın sevincini konuklarla paylaştı.

Merkezin Haringey Green Lanes üzerindeki binasında gerçekleştirilen davette TCCA ailesinin yeni eski tüm üyeleri ve destekçileri gece boyunca dolu dolu geçen 40 yılı yad ederken, merkez içerisinde hazırlanan “dünden bugüne” fotoğraf sergisiyle eski günleri andılar. Katılımcılar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, TCCA Kurucu Başkanı Yaşar İsmailoğlu, Enfield Belediyesi’nden Councillor Erin Celebi ve toplumdan birçok tanınan sima gözlere çarptı.

Açılış konuşmasını yapan TCCA yönetim kurulundan Onur İbrahim, Londra’da Türkçe konuşan toplumlara eğitim, sosyal etkinlikler ve kültürel aktiviteler anlamında öncü nitelikte servisler sunan TCCA’nın geride bıraktığı 40 yıl boyunca Londra’da Türkçe konuşan toplumların bir anlamda ikinci evi olmuş durumda bir kabullenişe sahip olduğunu belirtti. İbrahim, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıslı Türkler tarih boyunca gittiği bölgeleri zenginleştirmiş ve başarılarıyla hem bulundukları yerleri yüceltmiş hem de Kuzey Kıbrıslı olmanın gururunu bir kez daha yaşamıştır. TCCA işte bu anlamda bu cevherleri bulan ve onlara destek olan, ailemizi burada da yaşatan bir evdir.

“Zamanında evlerinden, topraklarından ayrılmak durumunda kalan bireylere ve ailelere yardım amacıyla kurulan TCCA bugün başarıyla başlattığı projeler ile toplumumuza hizmet vermektedir. 1993 yılında başlatılan Homecare projemizle toplumumuza legal, sağlık ve birçok konuda destek veren girişimimiz gibi birçok projemiz hem toplumumuza destek olmuş hem de Kıbrıslı kimliğinin altın niteliklerinden olan yardımseverliğin önemini vurgulamıştır”

Onur İbrahim’in açılış konuşmasından sonra kürsüye geçen araştırmacı yazar ve TCCA’nın ilk kurucu başkanı Yaşar İsmailoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizler buraya ilk geldiğimizde, farklı bir ülkede yaşamanın zorluğunu dilimiz yetmediğinde ve iletişim kuramadığımız anlarda fark ettik ve anladık ki, diğer toplumların da yaptığı gibi bizim de bir toplum merkezimiz olmalıydı. İşte bu yüzden TCCA kurulurken hem kültürel ve milli değerlerimizi korumak, hem dilimizi geliştirme, hem de Türkçe konuşan tüm toplumların evi olabileceği bir merkez açma güdüsüyle hareket ettik.

“Çok mutluyum ki bugün nesillerce yaşatılan TCCA emin adımlarıyla misyon ve vizyonunu gerçekleştiriyor. Nice senelere”

Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek ise, yaptığı konuşmada TCCA’nın Londra’daki Türkçe konuşan toplumları açısından sahip olduğu önemi vurguladı.

“Ne mutlu ki sizler varsınız ve toplumumuza inanılmaz güzellikteki desteklerinizi veriyorsunuz. Bugüne kadar yorulmadan yılmadan emek sarf eden ve bu merkezi örnek bir toplum merkezi haline getiren herkesin emekleri önünde saygıyla eğiliyorum. Yaptığınız paha biçilmez bir değerdir. İyi ki varsınız; toplumları ve kültürleri bugüne kadar taşımanın en güzel yolu böylesi kurumlara sahip çıkmak ve değer vermektir”

Ali Gül Özbek sonrası kürsüde konuşma yapan KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, konuşmasında Londra’da gerek siyasi gerekse kişisel yaşamının her noktasında gördüğü Londra’daki Kıbrıslı ruhunun değerini ve güzelliğini vurguladı.

“Ben altı ay önce buraya geldiğimde çok güzel Kıbrıs’tan kökü olan insanlar gördüm. Bu Kıbrıs’tan çok güzel kökü olan insanlar, Yaşar Halim’den hellim alırken bile bana gelip seslendiler, kucakladılar, ilgi gösterdiler. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bizim bugün Kıbrıs’ta azalan ama burada artan bir güçlü Kıbrıslılık var. Buna böyle sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim.

“Sizler bu topraklara sahip çıkan ve geldikleri toprakları da unutmayan güzel insanlarsınız. Benim özellikle parlamentoda yaptığım temaslarda söylediğim bir şey var ki o da benim bildiğim Kıbrıs insanı bastığı toprakta o toprağa sahip çıkan, neredeyse o bölgenin güzel insanı olan insandır”

Konuşmaların ardından günün gerçek bir doğum günü olduğunu hatırlatan Onur İbrahim, alkışlar eşliğinde TCCA’nın 40. Yaşına özel pastayı alana getirirken tüm TCCA ailesi ve özel konuklar pasta etrafında objektiflere poz verdi. Renkli dakikaların yaşandığı anlarda tüm oda tek bir ağızdan TCCA’nın 40. Yılını kutlarken, konuklar servis edilen aperatif, pasta ve içecek servisiyle gecenin keyfini çıkardılar.