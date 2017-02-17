Veteran Ligi’nde ilginç sonuçlar

Locus Estate O35 Veteran Türk Ligi sahadaki mücadelelerin yanısıra skorlarıyla da ilgi topluyor.

New River Sport Centre’da oynanan son hafta karşılaşmalarında lider Anatolia, Kafkas Gençlik’e 4-1 galip gelirken, takipçileri puan kaybetmeye başladı. Diyarbakırspor, üst sıraları hedefleyen Gaziantespor’u 4-1 yenip durdururken,Yeni Boğaziçi de Akova’ya 4-2’lik sürpriz yaptı. Diğer sonuçlar şöyle: Narlı FC-Yurtseven: 2-0, Türkmenköy-Adana Demirspor: 5-2, Mavericks-Kaleburnu: 4-2

Locus Estate O45 Ligi’ndeki sonuçlar da şöyle: Vadili-Yavruvatan: 7-0, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 5-2, Euromed-Akdenizspor: 3-1

Öte yandan haftanın en iyi futbolcuları da belirlendi. Buna göre Devrim Baca (Yeni Boğaziçi), Osman Ercen (Yeni Boğaziçi), Fadıl Topal (Euromed) ve Ulus Hüseyin (Akdenizspor) son haftanın başarılı isimleri oldu.