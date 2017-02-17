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Veteran Ligi’nde ilginç sonuçlar

— 17 Şubat 2017

 

TTFF Başkanı Kemal Soyer, Devrim Baca (Yeni Boğaziçi), Osman Ercen (Yeni Boğaziçi), Fadıl Topal (Euromed) ve Ulus Hüseyin (Akdenizspor)’a plaketlerini sundu.

Locus Estate O35 Veteran Türk Ligi sahadaki mücadelelerin yanısıra skorlarıyla da ilgi topluyor.

New River Sport Centre’da oynanan son hafta karşılaşmalarında lider Anatolia, Kafkas Gençlik’e 4-1 galip gelirken, takipçileri puan kaybetmeye başladı. Diyarbakırspor, üst sıraları hedefleyen Gaziantespor’u 4-1 yenip durdururken,Yeni Boğaziçi de Akova’ya 4-2’lik sürpriz yaptı. Diğer sonuçlar şöyle: Narlı FC-Yurtseven: 2-0, Türkmenköy-Adana Demirspor: 5-2, Mavericks-Kaleburnu: 4-2

Locus Estate O45 Ligi’ndeki sonuçlar da şöyle: Vadili-Yavruvatan: 7-0, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 5-2, Euromed-Akdenizspor: 3-1

Öte yandan haftanın en iyi futbolcuları da belirlendi. Buna göre Devrim Baca (Yeni Boğaziçi), Osman Ercen (Yeni Boğaziçi), Fadıl Topal (Euromed) ve Ulus Hüseyin (Akdenizspor) son haftanın başarılı isimleri oldu.

 

 

 

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