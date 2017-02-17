Walsall, evine bir puanla döndü: 0-0

Financial Times Brexit’i Türkiye örneğiyle anlattı— 17 Şubat 2017
Financial Times gazetesinde bugün İngiltere’nin Brexit’ten sonra Avrupa Birliği ile ticaretinde yaşayacağı zorluklar, Türkiye örneği ile anlatılıyor.
Walsall, hafta arası oynadığı lig mücadelesinde Scunthorpe deplasmanından 0-0’lık skorla döndü.
İki takım da 90 dakika boyunca yakaladığı önemli gol fırsatlarını kullanamadı. Karşılaşmayı 3 bin 168 futbolsever izlerken, Walsall’un Kıbrıslı Türk yıldızı Erhun Öztümer 89 dakika sahada kaldı. Walsall, 32 maçta 43 puana ulaşıp, 12’inci sıradaki yerini korudu.
Walsall, yarın (18 Şubat Cumartesi) kendi sahasında Erhun Öztümer’in de bir önceki takımı olan Peterborough ile oynayacak. Maç saat 15.00’de başlayacak.
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