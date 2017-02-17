Waltham Forest kaybetti
— 17 Şubat 2017
Barnet Sunday Veteran Cup’ta Waltham Forest, Continental 58’e 6-3 mağlup oldu.
Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan maçta Forest, eksik oyuncularının da yokluğunu çektiği ve puanlama sistemiyle oynanan kupa karşılaşmasında sahadan yenik ayrıldı.
Kupanın diğer maçında Londra Türk Master Legends, rakibi Persian’ın sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek üç puanı aldı.
Barnet Sunday Veteran League Premier Division’da ise Anatolians, rakip sahada Old Owens’ı üstün bir oyunla 4-1 mağlup etti.
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