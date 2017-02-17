YSK oy verme günlerini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nisan ayında yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna dair Türkiye dışından oy verecek seçmenler için günleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Britanya’da oy verme günleri 6-9 Nisan arası olarak belirlendi.Açıklamalar ve ülkelerin dağılım tablosu için tıklayınız

Yüksek Seçim Kurulunun yurt içi ve yurt dışı seçmen sorgulama hizmetininin e-Devlet aracılığı ile sunulmasına karar verildiğini belirten güncelleme için ise buraya tıklayınız.