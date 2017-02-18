Bournemouth’e doping şoku!

Fransa’dan Brexit uyarısı— 18 Şubat 2017
Fransa Başbakanı Cazeneuve, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışının ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, anti doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA),futbolculardan numune alınabilmesi için istenen detayları paylaşma sorumluluğunu yerine getirmemesi üzerine kulüpten savunma istedi. Federasyon, Bournemouth’a savunma yapması için 23 Şubat’a kadar zaman tanıdı.
Geçen ay aynı gerekçeyle Manchester City’i disiplin kuruluna sevk eden federasyon, kulübe 35 bin sterlin para cezası vermişti.(sporvadisi)
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