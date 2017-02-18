Bozca-Der’den Başkonsolosluğa çağrı

BRİTANYA’NIN en büyük ve faal derneklerinden biri olarak kabul edilen Bozca-Der’den referandum oylaması hakkında T.C. Londra Başkonsolosluğuna çağrı yapıldı.

Başkan Hasan Kurban imzalı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Derneğimiz Londra’nın kuzeyinde yer almakta olup yaklaşık olarak 850’nin üzerinde kayıtlı üyemiz bulunmaktadır. Bozca-Der’e kayıtlı aile sayısı ve kayıtlı olmayan bireyler dikkate alındığında bu sayı 3000’ne yaklaşmaktadır. Bu üyelerimizin % 90’nından daha fazlası ve Londra’da yaşayan Türk toplumunun çok büyük bir kısmı bu bölgeye yerleşmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Londra Türk Konsolosluğunun bu durumu göz önünde bulundurması, Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanımı için belirlenecek olan seçim sandıklarının Türk toplumunun yoğun bulunduğu Kuzey Londra veya bu bölgelere yakın yerlere kurulması hem ekonomik hem de ulaşım açısından insanlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Bozca-Der üyeleri adına bu talebimizin dikkate alınmasını yetkili mercilerden rica ederiz. Ayrıca oldubittiye getirilen ‘Yurtdışı seçmenlerin bilgilendirilmesi ve adres kayıt beyanlarının yapılması ile ilgili zaman kısıtlaması’nın iyi niyetten uzak, insanlarımızın demokratik hakkı olan oy kullanma imkanının ortadan kaldırılmasına yönelik kasıtlı bir uygulama olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle buna sebebiyet verenleri kınıyoruz.”