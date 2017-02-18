Braintree yükseliyor: 2-0

Kıbrıs’ın AB üyesi olması büyük bir hataydı— 18 Şubat 2017
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, “Kıbrıs’ın AB’ye üye olmasına izin vererek büyük bir hata yaptık. Bu durum Rumların eline daha çok kart verdi.” dedi.
Hakan Ramis’in teknik adamlığındaki Braintree, çıkışını hafta arasında aldığı üç puanla devam ettirdi.
Vanarama National League’de rakip sahada Eastleigh ile karşılaşan Braintree, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçın 27 ve 75’inci dakikalarda yaşadığı iki gol sevinciyle üç puanı kapan Braintree, 31 karşılaşmada 37 puana yükseldi ve 16’ncı sıraya yerleşti.
Braintree, bugün saat 15.00’de yine rakip sahada Maccles Field Town’la mücadele edecek.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak