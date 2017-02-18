Cyprus Garden’da sevgililere özel muhteşem organizasyon

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Londra’nın en ünlü eğlence mekanı Cyprus Garden’da çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan partide bir araya geldi. Eğlencenin ve servisin üst düzey profesyonellikle yapıldığı Cyprus Garden’a 14 Şubat’ta gelen çiftler ve aileler, doyasıya eğlendi, kolay kolay unutulmayacak anılar biriktirdi.

Sizler de bu ünlü mekandaki muhteşem organizasyon ve sahne şovlarının tadını çıkarmak, doyasıya eğlenmek istiyorsanız, Ediz Hastunç (077 4134 1031) ile Engin Yorgancı’yı (077 3841 0870) veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz. Cyprus Garden, Southend Road, Londra E4 8TA adresinde yer alıyor.