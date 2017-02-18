Gökyüzü Restaurant’ta Sevgililer Günü heyecanı

Fransa’dan Brexit uyarısı— 18 Şubat 2017
Fransa Başbakanı Cazeneuve, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışının ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
14 Şubat Sevgililer Günü, Gökyüzü Restaurant’ta bu yıl da bambaşka heyecana sahne oldu. Bütün masaların dolu olduğu Gökyüzü Chingford’da sevgililer, eşler, doyumsuz lezzetler eşliğinde romantik bir gece geçirdi. Gökyüzü Harringay de Chingford şubesi gibi 14 Şubat’ta yoğun bir gece yaşadı.
Sizler de Gökyüzü Chingford’un muhteşem hizmet ve organizasyonlarıyla alakalı detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için Southend Road, Chingford, London E4 8TA adresine gidebilir veya 020 8527 4927 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
26-28 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1LG adresinde yer alan Gökyüzü Harringay’de rezervasyon yaptırmak için de 020 8211 8406 numaralı telefondan arayabilirsiniz.
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