Hakem Mark Clattenburg, Arabistan Futbol Federasyonu’na transfer oldu

Dünyanın en ünlü hakemleri arasında yer alan Mark Clattenburg, görev yaptığı İngiltere Premier Lig’den istifa ederek Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na transfer oldu.

Son olarak EURO 2016 finalini yöneten 41 yaşındaki Mark Clattenburg, Premier Lig’deki görevinden istifa ederek Suudi Arabistan Futbol Federasyonu‘na transfer oldu.

HAKEM KOMİTESİ BAŞKANI OLDU

Dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen İngiliz Clattenburg, Howard Webb’in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu‘nda hakem komitesi başkanı olarak görev yapacak.

İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı. Clattenburg, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, Çin‘den gelecek teklifleri değerlendirebileceğini belirtmişti. (haberler.com)