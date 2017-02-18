Hakem Mark Clattenburg, Arabistan Futbol Federasyonu’na transfer oldu

Fransa’dan Brexit uyarısı— 18 Şubat 2017
Fransa Başbakanı Cazeneuve, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışının ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Dünyanın en ünlü hakemleri arasında yer alan Mark Clattenburg, görev yaptığı İngiltere Premier Lig’den istifa ederek Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na transfer oldu.
Son olarak EURO 2016 finalini yöneten 41 yaşındaki Mark Clattenburg, Premier Lig’deki görevinden istifa ederek Suudi Arabistan Futbol Federasyonu‘na transfer oldu.
HAKEM KOMİTESİ BAŞKANI OLDU
Dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen İngiliz Clattenburg, Howard Webb’in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu‘nda hakem komitesi başkanı olarak görev yapacak.
İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı. Clattenburg, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, Çin‘den gelecek teklifleri değerlendirebileceğini belirtmişti. (haberler.com)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak