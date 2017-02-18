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İngiltere’de Ocak’ta perakende satış geriledi

— 18 Şubat 2017

İngiltere de Ocak ayında perakende satışları aylık bazda yüzde 0,3 oranında azalış kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede ocak ayında aylık bazda perakende satışlar yüzde 1 artış beklentisinin altında kalarak yüzde 0,3 azaldı.

Ülkede ocak ayında perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 3,4 lük beklentinin altında kalarak yüzde 1,5 artış kaydetti.

Ocak ayında oto ve akaryakıt hariç perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Verilere ilişkin olarak ONS İstatistik Uzmanı Kate Davies, “Ocak ayına kadarki üç aylık dönemde, perakende satışlarda 2013 yılının aralık ayından beri devam eden büyüme trendinde ilk kez daralma işaretleri görüldü. Aylık perakende satışlarında hem mağazalarda hem de online satışlarda azalma görüyoruz. Veriler akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışın satışlardaki azalmayı etkileyen temel faktörler olduğunu gösteriyor. “ ifadelerini kullandı.(dünya.com)

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