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“Konsolosluk seçmenlerle alay ediyor!”

— 18 Şubat 2017



YÜKSEK Seçim Kurulu tarafından tarihi öne alınan seçmen kaydı bitiş süresine Day-Mer’den de tepki geldi.

17 Şubat Cuma günü bitmesi gereken seçmen kaydı süresinin dün öğle saatinde bitmesine itiraz eden Türk ve Kürt Toplum Dayanışma Merkezi yönetimi yazılı bir açıklama yaparak uygulamayı kınadı. Day-Mer tarafından yapılan yazılı açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle: “Anayasa değişikliğinin oldubittiye getirilme çabası ve skandalı Birleşik Krallık’ta da devam ediyor. T.C Londra Başkonsolosluğu, 14 Şubat günü saat 16.00’da bazı basın yayın organlarına bir duyuru göndererek adres beyanlarının en geç 15 Şubat saat 13.00’da sona ereceğini açıkladı. Konsolosluğun sabah 9.30’da açıldığının da belirtildiği duyuruda mektupla başvurunun zaman gözününde bulundurularak yapılması gerektiğini de not düşüyor. Yani seçmenlere toplamda 4 saatlik bir süre veriliyor… Anayasa tartışmalarının aceleye getirilip bir an önce çıkartılmaya çalışılması KHK’larla ülkenin yönetilmeye çalışma hastalığı Londra Başkonsolosluğu’na da bulaşmışa benziyor. Halkımızla dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu halkı aptal mı sanıyorsunuz? Ülkeyi her gün yeni bir yalan ve dalavere ile yöneten hükümetin yurtdışındaki temsilcileride aynı anlayışla hareket ediyor. Konsolosluğun 4 saat içinde kaç kişiye hizmet verdiğini tüm vatandaşlarımız biliyor. En az 70 bin kayıtsız seçmen var. Bunların kayıt yaptırmaları durumunda 4 saate bu işlemler tamamlanabilir mi? … Bu tutum halkımızla alay etmektir… Bu karar derhal geri alınsın ve seçmene makul bir süre tanınsın. Aksi takdirde bütün demokratik kanalları zorlayarak tepkimizi ortaya koyacağız. Bu haberin duyulmasından sonra halkımızın duyduğu tepki göz önünde bulundurarak Konsolosluğu sorumlu davranmaya çağırıyoruz.”

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