Kuzey Londra’da kavgayla gelen ölüm!

Fransa’dan Brexit uyarısı— 18 Şubat 2017
Fransa Başbakanı Cazeneuve, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışının ustalık ve açık bir metotla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Kuzey Londra’nın Brent Cross bölgesinde çıkan kavga sonrası genç bir erkek hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Cuma günü 19.15’te bir milyon sterlin değerindeki evlerin bulunduğu Heathfield Gardens’a giden polis ve sağlık ekibi 20’li yaşlarda bir erkeği yaralı olarak buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç adam, kurtarılamadı.
Polis, şu ana dek yaralanma nedenini bilemediklerini, yapılacak otopsi sonrası sonuç için mağdurun ailesinin bilgilendirileceğini söyledi. Soruşturmaya devam eden polis, olay öncesi yaşanan kavga ve ölümle ilgili olarak iki şüpheliyi gözaltına alarak Kuzey Londra’daki bir polis merkezinde tutmaya başladı.
Brentt Cross metro istasyonuna birkaç metre uzaklıkta yaşanan olayla ilgili olarak Eviçi Şiddet ve Ağır Suçlar Birimi’ne bağlı dedektifler soruşturmayı sürdürüyor.
Olaya tanık olan veya herhangi bir bilgiye sahip bulunanların 020 8358 0100 numaralı telefondan veya twitter @MetCC hesabından iletişime geçmeleri istendi.
İsimsiz bilgi vermek için 0800 555 111 numaralı Crimestoppers üzerinden veya crimestoppers-uk-org adresi üzerlerinden de ulaşıma geçilebileceği kaydedildi.
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