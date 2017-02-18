Rolls-Royce’tan tarihi zarar

Rüşvet skandalıyla zor günler geçiren Rolls-Royce, Sterlindeki değer kaybıyla birlikte 132 yıllık tarihinin en yüksek zararını açıkladı.

İngiltere’nin dünyaca ünlü şirketi Rolls-Royce, geçen yıl için 4,6 milyar Sterlin ile tarihinin en yüksek zararını açıkladı. Şirketten geçen yıla ilişkin yapılan bilanço açıklamasında, vergilendirme öncesi 4,6 milyar Sterlin seviyesinde zarar edildiği belirtildi. Açıklamada, Sterlindeki değer kaybının, devam eden kontratlarda yaklaşık 4,4 milyar Sterlin seviyesinde gelir kaybına neden olduğu da kaydedildi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI ŞİRKETİ YIPRATTI

Rolls-Royce, iş adamı Henry Royce tarafından 1884 yılında kurulduğundan bu yana en yüksek zararını 2016 yılı için açıklamış oldu. Şirket daha önce; Endonezya, Rusya ve Çin dahil olmak üzere 6 ülkedeki siparişler için aracılara rüşvet verildiği yönünde ABD ve İngiltere’de yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından 671 milyon Sterlin ödeyerek anlaşma yoluna gitmişti.

Rolls-Royce’un üst yöneticisi Warren East, gelecek dönemde şirketin kar marjının artırılması için girişimlerde bulunulacağını belirterek, “Geniş kapsamlı faaliyetlerimizin, beklediğimiz tam karı yarattığından emin olmalıyız. Sadece masrafların azaltılması değil, aynı zamanda yüksek iş standartlarının sürdürülebilmesi için şirkette gerekli kültürel ve davranışsal değişiklikleri de gerçekleştirmeliyiz” dedi.

ROLLS ROYCE HAKKINDA…

Rolls-Royce, 1971 yılından beri otomotiv şirketi ‘Rolls-Royce Motor Cars’ şirketinden bağımsız olarak sivil havacılık, savunma, motor sanayi, denizcilik ve nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Otomotiv şirketi Rolls-Royce Motor Cars ise 1998’den bu yana BMW’nin iştiraki olarak faaliyet gösteriyor.