TİLKİLİLER, “Başkanlığa Hayır” diye haykırdı

Bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Tilkililer Dayanışma Gecesi’ 13 Şubat tarihinde Edmonton’da bulunan Kervan Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Dayanışma gecesine Londra ve Avrupa’nın değişik yerlerinde yaşayan Tilkililer yoğun ilgi gösterdi. Mustafa Özarslan, Grup Seyran, Ali Sizer ve Koma Sersi’nin sahne aldığı geceye, HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul’un yanı sıra Almanya, İsviçre, Fransa ve Gaziantep Tilkililer derneklerinin temsilcileri de katılarak birlik ve beraberlik sergiledi.

Hep birlikte halayların çekildiği, türkülerin okunduğu gecede, 16 Nisan’da Türkiye’de yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna yönelik mesajlar da verildi. Yapılan konuşmalarda; Türkiye’nin geleceği için söz konusu referandumun çok önemli olduğu, dolayısıyla yurtdışında yaşayan Tilkililerin de, oy kullanabilmek için seçmen kayıtlarını yaptırmaları gerektiği vurgulandı.

“ÜLKEYİ KARANLIĞA SÜRÜKLÜYORLAR”

Dayanışma gecesinde; ‘Demokrasi Hayır Platformu’ adına bir konuşma yapan Doğan Genç, “Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir referandum gerçekleştirilecek. Ülkemizi yöneten AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi büyük bir karanlığa doğru sürüklemek istiyor. 16 Nisan’daki referandumda, Türkiye’nin Ortaçağ karanlığına doğru ilerlememesi için oylarımızı ‘hayır’ yönünde kullanmalıyız” dedi. Genç, bu sebeple herkesi, seçmen kaydı yaptırmaya ve oy kullanmaya davet etti.

“KENDİSİNİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ”

HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul da, “1980’lerden bu yana göç eden bir halkın temsilcileri olarak dünyanın dört bir yanına dağıldık. Fakat ne olursa olsun, kalbimiz ve aklımız her zaman Türkiye’de… Türkiye yıllardır ırkçı, tekçi ve asimilasyoncu bir zihniyetle yönetiliyor. Bizler de atalarımızdan öğrendiğimiz ‘diren’ düsturuyla, zulme karşı geldiğimiz için kendisini (Recep Tayyip Erdoğan) başkan yaptırmayacağız” diye konuştu.