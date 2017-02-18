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Ware FC sahasında 2-0 yenildi

— 18 Şubat 2017

Ware FC, sahasında Waltham Abbey’ye 2-0 mağlup oldu.

Ryman League Division One North grubunda istikrarsız gidişini devam ettiren Ware FC, tehlikeli bölgeye yakın olmaya devam etti.

Wodson Park’taki maçta 31 ve 41’inci dakikada yediği gollere karşılık veremeyen Ware FC, 33 maçta 38 puanla 19’unculukta kaldı. Karşılaşmayı 53 biletli seyirci izlerken, kaleci Daren Behçet ve Murat Karagül 90 dakika forma giydi.

Ware FC, bugün saat 15.00’te başlayacak maçta sahasında Maldon Tiptree’yi ağırlayacak.

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