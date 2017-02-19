Birmingham’da 14 yaşındaki çocuk tutuklandı— 19 Şubat 2017
Birmingham’da kadın sürücülere şok tabancasıyla saldırarak, soygun yapmaya çalışan 14 yaşındaki bir çocuğu yakaladı.
Birmingham’da kadın sürücülere şok tabancasıyla saldırarak, soygun yapmaya çalışan 14 yaşındaki bir çocuğu yakaladı.
Toplamda üçü kadın ve ikisi okul çocuğu olmak üzere 6-10 Şubat tarihleri arasında beş olayda aynı silahla saldırarak soygun girişiminde bulunan çocuğun, kurbanlarının birinde de yaralanmaya neden olduğu tespit edildi.
West Midland Polisi, 6-9 Şubat tarihleri arasında iki kadına arabalarını çalmak için King’s Heath bölgesinde şok tabancasıyla saldırıda bulunduğu, 10 Şubat’ta Moseley’de arabasını almaya çalıştığı kadın da yanmalara neden olduğunu açıkladı.
Çocuğa Moseley bölgesinde de iki okullu çocuğa saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Çocuk, Cumartesi günü çıkartıldığı Birmingham Magistratese Court tarafından soygun suçlaması yapılarak tutuklandı.
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