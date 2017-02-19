Camiye giderken, TIR’ın altında kaldı— 19 Şubat 2017
Namaz kılmak için camiye giden yaşlı bir adam, TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Namaz kılmak için camiye giden yaşlı bir adam, TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Perşembe günü Doğu Londra’da saat 12.30 sularında meydana gelen olaydan sonra 79 yaşındaki Mohammed Yousef, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Yousef, saat 14.00 sularında öldü. Walthamstow’da yaşayan yaşlı adamın Doğu Londra’daki bir camiye gittiği öğrenildi.
Kazayı takiben gelen polis ekibi 44 yaşındaki TIR sürücüsünü tehlikeli şekilde araç kullanmaktan tutukladı. Mahkeme şoförü Mayıs ayında başlayacak yargı sürecine kadar kefaletle serbest bıraktı.
Leyton bölgesindeki Lea Bridge Road’da bulunan K&H Timber Supplier dükkanının menajeri Ahmet Kasım, “Caddede insanlar toplanmıştı, Bağrışmalar duyunca olay yerine gittim. Bir kişi TIR’ın altında yatıyordu” dedi.
Metropolitan Sözcüsü ise olay hakkında bilgi vererek, kazayı görenlerin Chadwell Heath Trafik Merkezi’ndeki Ağır Kazalar Soruşturma Birimi’ni 020 8597 4874 veya polisi 101 numaralardan aramalarını istedi.
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