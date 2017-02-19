Chelsea FA Cup’ta da iyi gidiyor!

Birmingham’da 14 yaşındaki çocuk tutuklandı— 19 Şubat 2017
Birmingham’da kadın sürücülere şok tabancasıyla saldırarak, soygun yapmaya çalışan 14 yaşındaki bir çocuğu yakaladı.
İngiltere Federasyon Kupası’nda Wolverhampton Wanderers’ı 2-0 yenen Chelsea, çeyrek finale yükseldi.
Premier Lig’de liderliğini sürdüren Chelsea, en son beş yıl önce kazandığı Federasyon Kupası’nın 5. tur maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers’a konuk oldu. Karşılaşmanın 65. dakikasında Pedro ile öne geçen başkent ekibi, Diego Costa’nın 89. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tur atladı.
Ocak ayında Hull City’e attığı golün ardından skor üretemeyen İspanyol golcü Costa, 413 dakikalık suskunluğunu kupa maçında bozdu.
Ligde küme düşmeme mücadelesi veren son şampiyon Leicester City, 52. dakikada Cooper’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Millwall’a son dakikada Cummings’in attığı golle 1-0 yenildi ve kupadan elendi.
Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough, sahasında Oxford’u 3-2 yenerek çeyrek final biletini alırken, golsüz sona eren Huddersfield-Manchester City eşleşmesinde tur atlayan taraf rövanş maçının ardından belli olacak.(sporvadisi.com)
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