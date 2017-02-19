Gurbette evlilik kararı almak çok zor

Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerine bu hafta, “Yabancı kültürden gelen birisiyle evlenme kararı verirseniz, ailenizin bu duruma tepkisi nasıl olur?” ve “Çocuğunuz yabancı bir gelin-damat getirirse buna karşı çıkar mısınız?” sorularını yönlendirdik.

Aldığımız cevaplar, her ne kadar dünyanın en kozmopolit ülkelerinden birinde yaşasak da, Türkçe konuşan toplum üyelerinin, yabancı gelin veya damadı, kültür ve din açısından benimsemesinin hiç de kolay olmayacağını ortaya koydu.

Anne-babalar; çocuklarının, mutlaka kendi gelenek-göreneklerini bilen ve buna uygun olarak yaşayanlarla evlenmesi gerektiğini ifade ederken, gençler de uyum sorunu yaratacağı için genellikle aynı görüşü paylaşıyor. Neticede, gurbette evlilik kararı almak oldukça zor…

Londra Gazete olarak görüşlerini aldığımız toplum üyelerinden bazıları, nişanlılarının halen Türkiye’de yaşadığından ve onları buraya getirmek için önlerinde aşılması gereken oldukça zor bir resmi süreç olduğundan bahsetti. Dil sınavından da geçmesi gereken nişanlılar, eğer İngiltere’ye gelemezse, tası-tarağı toplayıp sevdası uğruna Türkiye’ye geri dönmeyi düşünenler var.

Şefika SÜTÇÜ

“Kızım burada Türk kültürü, örf ve adetlerine uygun olarak yaşayan birisiyle evlendi. Ben de her zaman kendisinin, bu tarz yaşayan birisiyle evlenmesini istedim. Çünkü bizler Türk kültürü ve aile yapısına uygun olarak yetiştik. Çocuklarımızın da buna uygun olarak yetişmesini isteriz. Nitekim kızım evlendikten sonra, Türk ve Kıbrıs kültürünü bilen, yeri geldiği zaman hem Türkler gibi hem de Kıbrıslılar gibi kültürünü yaşayan birisi oldu. Damadımdan ve kızımın vermiş olduğu bu evlilik kararından oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim.”

Umur SAKLI

“Londra’da yaşayan bir Karadenizli olarak, ailemin yabancı birisiyle evlenme isteğime olumlu bakacağını düşünemiyorum. Özellikle Karadeniz’de Müslüman olmayan veya Türk kültürü-adetleri içinde yetişmeyen bir kişiyi eşim olarak kabul etmezler diyebilirim. Babam da hep, “Bir İngiliz’i Müslüman yapıp evlenirsen sorun olmaz” der. Türkiye geneline baktığınız zaman, bizim Karadeniz insanının bu konularda daha inatçı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Ailemin evlilik ile ilgili düşünceleri benim için çok önemli. Onların onay vermediği veya tereddüt ettiği birisiyle evlenmeyi düşünemem. Fakat çok seversem ve çevreyi dikkate almazsam, işte o zaman da ailemin, benim kararıma saygı duyacağı kanısındayım.”

Mehmet USLUEROL

“Çocuğumun yabancı birisiyle evlenmesini kesinlikle istemem. Bu dünyaya bir geliş amacımız var ve ben kadere inanıyorum. Kültür ve din de, insan hayatı için oldukça önemli konular. Tabii ki oğlum, yabancı kültürden gelen birisini sever ve onunla evlenmek isterse, o zaman engel olmam. Ona sadece kendi düşüncelerimi söylerim. Fakat kiminle evlenirse evlensin bağrımıza basar, sevgimizi gösteririz. Türk olmuş, İngiliz olmuş, Müslüman veya farklı bir dine mensup olmuş bizler için önemli olmaz. Sadece uyumun gerçekleşmesi ve iki tarafın da sevgi-aşkla birbirine bakması gerektiğini düşünüyorum. Ancak neticede, yabancı kültürlerden gelen kişiler evlenince mutlaka bazı uyumsuzluklar yaşanacaktır.”

İbrahim ŞANCI

“23 yaşındayım. Ailem yabancı birisiyle evlenmemi kesinlikle istemez. Yabancı kültürde yetişmiş birisiyle evliliği, ‘uçurum kenarında’ gibi düşünün. Aileniz, böyle bir durumda sizi o uçurumdan atar. Bizim çevremizde genelde akraba arası evlilikler olur. Sonuçta doğup-büyüdüğümüz coğrafyada ailenin sözü ve istekleri çok önemli bir yer tutar. Ailemiz, evlilik konusunda bizler için en uygun kişiyi bulur ve gerekli görüşmeler gerçekleştirilir. Benim doğduğum yerde de insanlar, ailelerinin onayladığı birisiyle evlenip çoluk-çocuğa karışıyor. Yani yabancı bir kişiyle evlenmek, hele ki Müslüman değilse oldukça zor.”

Salih AKANSU

“Farklı din veya ırktan gelen kişilerin evlenmelerinde sıkıntı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta abimin eşi Romanyalı. Ninem Kürtçe konuştuğu için yengem de yavaş yavaş Kürtçe öğrenmeye başladı. Yengem, sırf ninemle iletişim kurabilmek için Kürtçe öğreniyor. Farklı kültüre sahip birisinin, yakın çevresiyle anlaşabilmek için mücadele vermesi güzel bir olay. Eğer ben de yabancı birisiyle evlenirsem, ailemin buna sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Destek verirler, mutlu olurlar.”

Sevil USLUEROL

“Oğlumun yabancı birisiyle evlenmesini istemem. Müslüman olsun-olmasın, bu önemli değil. Fakat bizim için gelinimizin Türkiyeli olması çok önemli. Ben bu konularda daha katı düşünüyorum. Ancak yabancı birisiyle evlilik kararı ortaya çıkarsa da buna engel olarak oğlumun üzülmesine sebep olmayız. İki ayrı kültürden gelen insanlar evlendiği takdirde ortak bir enerji ve yaşantıya sahip olamayacaklar. Bunun sonucunda da mutlaka sıkıntılar meydana gelecek.”

Hilmi ŞANCI

“Altı yıl önce Gaziantep’ten Londra’ya çalışmaya geldim. Para kazanıp hayatımızı daha bir düzene sokmak için çaba gösteriyoruz. Şu an nişanlıyım. Nişanlım Türkiye’de ve kendisi akrabam… Ailem de onay verdikten sonra nişan gerçekleşti. Bizim kültürümüzde hiçbir şekilde, yabancı birisiyle evlenmek, hatta ailemizin onayı olmadan evlenmek mümkün değil. Öte yandan; nişanlımı İngiltere’ye getirmek için yoğun bir prosedürü yerine getirmemiz gerekiyor. Dil sınavını geçmesi ve vize alması lazım. Zor bir süreç bizleri bekliyor.”

Ökkeş ŞANCI

“Evleneceğim kişi, Müslüman olduktan sonra, ailemin herhangi bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü ailemin bu konuda katı kuralları var. Nişanlım Gaziantep’te ve onu buraya getirmeye çalışıyorum. Mevcut durumda resmi prosedürü oldukça zorlaştırdılar. İngiltere için vize almak, nişanlı veya evliler için bile oldukça karmaşık. Fakat baktım nişanlım buraya gelemiyor, o zaman ben Gaziantep’e dönerim. Eskiden evlilik vizeleri çok kolay alınırdı. Fakat şimdi eşinizin dil sınavından geçmesi de gerekiyor. Neticede, sırf eşimin mutluluğu için İngiltere’den tekrar Türkiye’ye geri dönebilirim.”