İşçi Partili vekil Nottingham Cemevini ziyaret etti

İŞÇİ (Labour) Partisi Nottingham Milletvekili Chris Leslie, Nottingham Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ni ziyaret etti.

Nottingham Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi yöneticilerinin aktif faaliyetlerini yakından takip eden Milletvekili Chris Leslie, geçtiğimiz Perşembe günü Nottingham Alevi Kültür Merkezi ve Cemevini ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi aldı.

Milletvekilinin cemevi ziyaretinde Nottingham AKM ve Cemevi Başkanı Mehmet Sağ ve çok sayıda yönetici hazır bulundu.

Milletvekili Leslie “Bölgemde Alevi toplumuna ait bir kültür merkezi ve cemevinin olması şahsım ve partim adına mutluluktur. Farklı halkların oluşturduğu toplum yapısı kültürel zenginliğimizi gösterir. Parlamentoda bulunan Alevi Sekretaryası ile yakın temasta olacağım. Bugün cemevinize beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim.” diye konuştu.

Cemevi Başkanı Sağ ise “Aleviler olarak cemevlerimizde ibadetimizi yapıyor ve aynı zamanda çocuklarımızın eğitimine katkı sunuyoruz. Yaşadığımız bu ülkenin kurumları, parlamentosu ve sizin gibi siyasetçi dostlarımız arasında köprü oluşturarak yardımcı oluyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.” dedi.