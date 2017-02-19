Kerim’li Birmingham 4-1 mağlup

Kraliçe 2. Elizabeth’in pamuk yorganı İnegöl’den geldi— 19 Şubat 2017
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e özel pamuktan dikilen yorgan Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldi.
Türkiye Ligi’nin devre arasında İngiltere Championship takımı Birmingham City’ye transfer olan Kerim Frei, dün 46’ıncı dakikada oyuna girerken, bir varlık göstermedi.
Sahasında QPR’ı ağırlayan Birmingham City, 18, 47, 84 ve 88’inci dakikalarda kalesinde gördüğü gollere 90+2’de karşılık verebildi. Karşılaşmayı 20 bin 265 biletli seyirci izledi.
33 maçta 40 puanla 14’ümcü sırada bulunan Birmingham City, 24 Şubat Cuma akşamı saat 19.45’te başlayacak maçta Wolves’un konuğu olacak.
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