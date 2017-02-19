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Kraliçe 2. Elizabeth’in pamuk yorganı İnegöl’den geldi

— 19 Şubat 2017

 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e özel pamuktan dikilen yorgan  Bursa‘nın  İnegöl ilçesinden geldi. Baba mesleği olan yorgancılığı yaklaşık 50 senedir yapan Erkan Genç, “İstanbul’da üç arkadaşımla beraber  İstanbul Yorgancılar Derneği olarak  İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e yorgan diktik. Hediye olarak  İngiltere‘ye gönderdik. Oradan bize 500 pound gönderildi” dedi.

“YORGAN SATICISI ÇOK AMA BU İŞİ SANAT OLARAK YAPAN YOK”

Yorgancılığı yaklaşık 45-50 senedir yaptığını ifade eden Genç, “Bu benim baba mesleğim. Eskiden bu meslek ilgi görüyordu. Şimdi ise fabrikasyon ürünler çıktı. O biraz etkiledi. Şuan yeni nesilden bu işi yapan yok.  İnegöl‘de toplasan 5 tane yorgancı var ve artık devamı da yok. Diğer bölgelerde de bu işi bir sanat olarak değil, daha kaba işçilikle yapıyorlar. Tam manada sanatkarı kalmadı bu işin. Yeni yetişen de yok. Bir süre önce  İstanbul‘a gittim. Orada 2 bine yakın yorgancı vardı. Şimdi kayıtlı 22 yorgancı kaldı. Yorgan satıcısı çok ama bu işi sanat olarak yapanlar azaldı.  İnegöl‘de 10 sene sonra bu mesleği yapan kalmaz” diye konuştu. (İHA)

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