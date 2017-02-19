Londra Gazete
Son haberler
19 Şubat 2017 - İşçi Partili vekil Nottingham Cemevini ziyaret etti
19 Şubat 2017 - Gurbette evlilik kararı almak çok zor
18 Şubat 2017 - TİLKİLİLER, “Başkanlığa Hayır” diye haykırdı
18 Şubat 2017 - Bozca-Der’den Başkonsolosluğa çağrı
18 Şubat 2017 - “Konsolosluk seçmenlerle alay ediyor!”
Home / Spor / Muhammed Farah salona rekorla veda etti

Muhammed Farah salona rekorla veda etti

— 19 Şubat 2017

Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah.

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, salon yarışlarına rekorla veda etti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere‘nin Birmingham kentinde düzenlenen Müller Salon Grand Prix’sinde yarışan 33 yaşındaki sporcu, 5 bin metrede piste çıktı.

Farah, 13.09.16’lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak salon yarışlarında kendisine ait Avrupa rekorunu geliştirdi. Muhammed Farah, salon turnuvasında daha önce 13.10.60’lık zamanıyla Avrupa rekoru kırmıştı.

Sene başında şövalye unvanıyla onurlandırılan Farah, son iki dünya şampiyonası ve olimpiyatta 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.

Organizasyonda kadınlar bin metrede mücadele eden Büyük Britanyalı Laura Muir de 2.31.93’lük zamanıyla Avrupa rekoru kırdı. (aa)

Haber Okunma Sayısı: 37
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 833

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close