Sevgililer 14 Şubat’ta Kervan Sofrası’nda buluştu

Londra’nın değişik yerlerindeki 4 farklı şubesiyle 11 yıldır restoran sektörüne ayrı bir dinamizm getiren Kervan Sofrası Restaurantları, her zaman olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tıklım tıklım doldu.

Dışarıda zaman zaman kuyrukların oluştuğu Kervan Sofrası Wood Green şubesinde de, full rezervasyon nedeniyle hazırlanan 150’şer kiloluk yaprak ve tavuk döneri görenler “Kervan Sofrası bu işi biliyor” dedirtti. Dolayısıyla, 14 Şubat’ta Kervan Sofrası’nı tercih eden sevgililer, eşler, birbirlerine olan sevgilerini lezzetli menüler eşliğinde bir kez daha ifade etti.

Kervan Sofrası Restaurantları’nın adres ve iletişim bilgileri şöyle: (The Mall Wood Green, 183 High Road, N22 6BA- 020 8888 1422), (80 Church Street, Edmonton, N9 9PB- 020 8884 4441), (171 Hertford Road, Edmonton, N9 7EP- 020 8804 5599), (107 Chase Side, Southgate, N14 5HD- 020 8882 8242)