Tarlaya atılan bir günlük bin civciv kurtarıldı

Doktora öğrencisi, kazayla bomba yaptı— 19 Şubat 2017
İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir şey üzerinde çalışırken kazayla, bomba yaptı.
İngiltere’nin Cambridge yakınlarındaki Crowland kasabasında, kimliği belirsiz kişilerce boş araziye bırakılan bin kadar bir günlük civciv hayvanları koruma örgütü tarafından kurtarıldı.
Hayvanlara Kötü Muameleyi Önleme Derneği’nden (RSPCA) Justin Stubbs, bazı civcilerin telef olduğunu, bazılarını da uyutmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Civcivlerin, yakınlardaki bir tavuk çiftliğine ait olduğu ancak buraya başka birileri tarafından bırakılmış olabileceği belirtiliyor.
Hayvanlar, kutulara konarak tekrar bu çiftliğe götürülürken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtiliyor. (bbctürkçe)
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