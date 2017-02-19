“Türkiye’nin bazı tercihleri büyük endişe yaratıyor”

Kraliçe 2. Elizabeth’in pamuk yorganı İnegöl’den geldi— 19 Şubat 2017
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e özel pamuktan dikilen yorgan Bursa’nın İnegöl ilçesinden geldi.
Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı İtalyan Antonio Tajani, Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığıyla ilgili konuşurken “başta haber alma özgürlüğü” olmak üzere Türkiye’nin “son zamanlarda yaptığı bazı tercihlerin büyük endişe yarattığını” söyledi.
İtalyan Il Messaggero gazetesine konuşan Tajani, “Türkiye (AB’ye) üyeliğe aday. Bu gerçekleşebilir mi?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:
“Türkiye kilit önemde bir muhatap. Göçmenler konusunda yaptığımız anlaşma işe yarıyor. Ancak AB üyeliği adaylığına gelince, son zamanlarda yaptığı bazı tercihler büyük endişe yaratıyor. Başta da haber alma özgürlüğünün korunması konusu geliyor. Türkiye bir dost ülke ancak kurallarımıza saygı göstermeli.”
ABD’NİN DOSTU OLMAK, BOYUNDURUĞU ALTINDA OLMAK ANLAMINA GELMİYOR
Antonio Tajani, Avrupa’da popülist hareketlerin yükselişiyle ilgili olaraksa “Çözüm, bu partilere saldırmak değil. Bugüne kadar verilen yanıtlardan hoşnutsuz kalarak bu partilere oy veren yurttaşlara cevap vermektir” dedi.
ABD’de Donald Trump’ın politikalarına tepki olarak Avrupa’nın “bugüne kadar yapamadığı sıçrayışı” gerçekleştirmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt verirken de Tajani, Trump’ın “Avrupa’da bir onur uyanışına neden olduğunu”, “Bu sayede Avrupa’nın daha güvenilir ve daha yetkili olarak görülebileceğini” söyledi.
Tajani, “ABD’nin dostu olmak, boyunduruğu altında olmak anlamına gelmiyor” diye de ekledi. (bbctürkçe)
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