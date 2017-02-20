Arda Turan ayrılığın eşiğine geldi

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İngiliz basınından ESPN, Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın hocası Luis Enrique’den şikayetçi olduğunu ve İngiltere’de ev aldığını yazdı.
Arda Turan‘ın İspanya‘dan ayrılabileceği iddia edildi.
Milli futbolcunun İngiltere‘de ev aldığı ve kariyerini Premier Lig’de sürdürmek istediği öne sürüldü.
ESPN’nin haberine göre; Barcelona‘nın teknik patronu Luis Enrique‘nin kendisine şans vermediğini düşünen Arda’nın bu durumdan şikayetçi olduğu vurgulandı.
Arda Turan‘ın,Chelsea’nin stadı Stamford Bridge’e yakın bir yerden ev sahibi olduğu, Atletico’dan eski takım arkadaşı Diego Costa‘nın da Chelsea‘deki hocası Conte’ye bu konuda fikir verdiği kaydedildi.
Barcelona formasıyla bu sezon şimdiye kadar 23 maça çıkan Arda Turan, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (sporvadisi.com)
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