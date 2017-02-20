Binlerce pound değerinde nadir 5pound hala bulunamadı

Yeni nesil 5 pound’lardan aralarına sadece 4 tane yerleştirilen ve üçü bulunan en değerli beşlik olarak bilinen dörtlünün sonuncusu kopyasının değer £50,000 olarak belirtildi.

Standard’da yayınlanan habere göre, değerli beşliğin en göze çarpan özelliği Jane Austen’ın Graham Short tarafından tasarlanan minik kabartılmış portresi. Dağıtıma sunulan dört değerli beşliğin işli geçtiğimiz Aralık ayında Güney Galler’de bir kafe çalışanı tarafından bulunurken, bir diğeri ise İskoçya sınırında ortaya çıkmıştı. Nadir dörtlü koleksiyona el yapımı olarak Jane Austen’ın 5 milimetrelik portesini yerleştiren Graham Short, koleksiyonun ünlü İngiliz yazar Jane Austen’in ölümünün 200. Yıldönümüne özel tasarlandığını belirtti.

Nitekim, paraları bulan kişilerden birçoğu BBC’ye yaptıkları açıklamada binlerce poundluk alımı gerçekleştirmek yerine beşlikleri saklamayı tercih ettiklerini açıkladılar.