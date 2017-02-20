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Home / İngiltere ve Londra / Brexit sonrası vatandaşların hakları ne olacak?

Brexit sonrası vatandaşların hakları ne olacak?

— 20 Şubat 2017

Financial Times gazetesinin geniş yer ayırdığı konu Brexit’in ardından İngiltere’deki AB vatandaşları ve AB’deki İngiliz vatandaşlarının yasal haklarıydı.

Financial Times’ın Brüksel’deki muhabiri Alex Barker, Avrupa Parlamentosu’nun Brexit müzakerecisi Guy Verhofsadt’ın “Bunun karmaşık olduğu gerçeğini gizleyemeyiz” sözlerini aktarırken bu insanların emeklilik, evlilik, sağlık hizmetleri gibi konularda ne hakları olacağının belirlenmesinin uzun süre alabileceğini yazdı. (bbctürkçe)

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