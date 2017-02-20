Cheshunt’ta bir evde çifte bıçaklanma

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde bir kadın ve bir erkek evlerinde bıçak yaraları ile ölü olarak bulundu.

Pazar günü saat 13.15 sularında bir ihbarı değerlendiren polis ve hava ambulansı sağlık ekipleri Cheshunt, Turners Hill’deki bir eve girdi. Polisten yapılan açıklamada evde bir kadın göğsünden aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde ölü olarak bulundu. Aynı yerde yine bıçakla yaralanmış olarak bulunan bir erkek ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hertfordshire Mercury’ye konuşan bir komşu evde duyulan çığlıklar üzerine polisi aradığını belirtti.

Polis sözcüsü soruşturmanın devam ettiğini, ancak şimdilik olayla bağlantılı herhangi bir kişinin aranmadığını söyledi.