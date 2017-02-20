Crawley içerde kaybetti

Sky Bet League Two’da hafta arası üç puan alan Crawley Town, bu kez kendi sahasında 3-1 kaybetti.

Morecambe karşısında 3-7 ve 40’ıncı dakika golleriyle 3-0 geriye düşen Crawley Town, 77’de penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmayı 2 bin 91 biletli seyirci izlerken, kaleci Yusuf Mersin yedekler arasındaydı.

Puanını 31 maçta 39’da bırakan Crawley Town, 16’ıncı sırada kaldı. Crawley Town, 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’de başlayacak maçta Wycombe’nin konuğu olacak.