Demokrasi İçin Hayır Platformu bu akşam toplanıyor

““Hayır!” diyoruz çünkü…”

Demokrasi İçin Hayır Platformu Britanya bileşeni temsilcileri Londra Gazete’yi ziyaret etti.

Türkiye’de yapılması istenilen Anayasa değişikliği ile başta yönetim sisteminin değiştirilmesi olmak üzere birçok önemli konuda alınacak kararların önünü açacak veya kapatacak referanduma iki aydan daha az bir zaman kaldı. Halk desteği almak isteyen AKP yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında yapılacak referandum oylamaları ile ülkenin kaderini belirleyecek. Birleşik Krallık’ta kurulan ve “Hayır Kampanyası” yürüten platformlardan biri olan “Demokrasi İçin Hayır Platformu” temsilcileri gazetemizi ziyaret ederek hem kendilerini tanıttı hem de niçin “Hayır” dediklerini açıkladı.

Demokrasi İçin Hayır Platformu, Türkiye’de alınan referandum kararının hemen ardından bir araya gelen 25 dernek ve kurumdan oluşuyor. Başta Londra’da faaliyet gösteren dernek ve kurumların yanı sıra Birleşik Krallık’ın hemen her yerinden üyesi bulunan platformu temsilen dört isim Londra Gazete’yi ziyaret etti. Demokrasi İçin Hayır Platformu’nu temsilen ziyarette bulunan heyet Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Day-Mer eski Başkanı Ahmet Sezgin, Avukat Serpil Ersan ve Gazeteci Akın Olgun’dan oluştu.

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan yönetimini eleştiren heyet, “Tüm gücün bir kişide toplanmasına, düşünce ve ifade özgürlüğünün hiçe sayılmasına, hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırılmasına, bir kadının kaç çocuk doğurması gerektiği açıklamasına ve daha birçok anti demokratik uygulamalara karşı Hayır diyoruz.” ifadesinde bulundu.

DEMOKRASİ İÇİN HAYIR PLATFORMU MİTİNGİ BU AKŞAM

Karşılıklı konuşmanın ardından bir de duyuru yapan heyet, bu akşam saat 6’da Edmonton’daki Kervan Düğün Salonunda büyük bir miting yapacaklarını açıkladı.

Herkese açık olan mitingde de niçin “Hayır” dediklerini açıklayacaklarını belirten platform temsilcileri, oyunun rengi ne olursa olsun tüm vatandaşları beklediklerini dile getirdi.