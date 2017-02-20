İngiliz basınında gündem yine Brexit

İngiliz basının bugünkü gündeminde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış süreci (Brexit) var.

The Guardian gazetesi “Brexit kumarı” manşetiyle çıktı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği ile yürüteceği Brexit müzakerelerini inceleyen gazete, AB liderlerinin May’e “Şantaj taktikleri ters teper” uyarısında bulunduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan AB siyasetçileri, Theresa May’in izlediği yolun İngiltere’yi hiçbir serbest ticaret anlaşması olmadan AB’nin dışına itme riski taşıdığını belirtti.

İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA’DA SORUN

O isimlerden biri olan Merkel’in müttefiki ve Avrupa Parlamentosu’nun Alman vekillerinden Elmar Brok, “İngiltere hükümeti AB üyelerine karşı ‘böl ve yönet’ politikası izliyor. Eğer böyle davranırlarsa biz de ona göre davranırız. İskoçya ve Kuzey İrlanda meselelerinde sorun çıkartabiliriz” dedi.

i gazetesi İngiltere Başbakanı Theresa May’in Lordlar Kamarası’nda Brexit yenilgisine hazırlandığını yazdı. Haberi manşetinden duyuran gazetenin politika editörü Nigel Morris, hem iktidardaki Muhafazakar Parti hem de muhalefetteki İşçi Partisi’nden Brexit karşıtlarının Lordlar Kamarası’nda görüşülecek olan Theresa May’in Brexit stratejisinde değişikliğe gidilmesini sağlayabileceğini belirtti.

Lord Hain’in şu sözlerine yer verdi: “Başbakan Theresa May sadece referandumda Brexit için oy veren yüzde 52’nin temsilcisiymiş gibi konuşuyor. Ayrılık yanlılarının kazandığını kabul ediyorum, ama ayrılmak istemeyen yüzde 48’e ne olacak?” (bbctürkçe)