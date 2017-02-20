Bu kez de eski takımını son anda yıktı

Yeni nesil 5 pound’lardan aralarına sadece 4 tane yerleştirilen ve üçü bulunan en değerli beşlik olarak bilinen dörtlünün sonuncusu kopyasının değer £50,000 olarak belirtildi. Standard’da yayınlanan habere göre, değerli beşliğin en göze çarpan özelliği Jane Austen’ın Graham Short tarafından tasarlanan minik kabartılmış portresi. Dağıtıma sunulan dört değerli beşliğin işli geçtiğimiz Aralık ayında Güney Galler’de bir…