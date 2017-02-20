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Bu kez de eski takımını son anda yıktı

— 20 Şubat 2017

Sky Bet League One’da Erhun rüzgarı esmeye devam ediyor.

Hafta arası deplasmanda Scunthorpeile 0-0 berabere kalan Walsall, Cumartesi günü evinde konuk ettiği Peterborough’ya 2-0 galip gelirken, maça yine Kıbrıslı Türk futbolcu damgasını vurdu. Bir önceki takımı karşısında 90+2’de sahneye çıkan Erhun Öztümer takımına ilk golü kazandırdı. Maçın 90+7’inci dakikasında ise fark ikiye çıktı. Bu maçı 4 bin 759 kişi izledi. Walsall, 33 maçta 46 puanla 11’inci durumda.

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