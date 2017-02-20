Kıbrıslı Rum gençten ‘bölünmüşlüğe’ protesto

Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne tepki olarak Yeşil Hat’tın güney kısmına müdahale eden Orestis Tringidis adlı Kıbrıslı Rum, arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Yapacağı eylemi önceden sosyal medya üzerinden duyuran Orestis Tringides saat 11.00’de Baf Kapısı’nın kuzeyinde bulunan evin penceresindeki kum torbalarını indirmeye çalıştı.

Daha sonra Ledra Palace geçiş noktasına yakın bir yerde dikenli telleri ayırarak Birleşmiş Milletler kontrolündeki Yeşil Hat içerisine iki arkadaşıyla birlikte girdi. Ara bölgeye girmeyi başaran Orestis ve iki arkadaşı gözaltına alındı.

Orestis Facebook üzerinden yayınladığı bildirimle “Ben iyiyim, merak edilecek bir şey yok” dedi. (HaberKıbrıs)