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Londra’da Müzeyyen Senar nağmeleri

— 20 Şubat 2017

TÜRK sanat müziğinin efsane isimlerinden Müzeyyen Senar vefatının ikinci yılında Londra’da gerçekleşen konser ile anıldı.

97 yıllık ömrüne 30’un üzerinde albüm sığdıran Türk sanat müziğinin divalarından kabul edilen Senar’ın şarkılarını Eylem Korkmaz seslendirdi. Kendi şarkıları ile Londra’da adeta yeniden hayat bulan Senar’ı anmaya gelenler Eylem Korkmaz’ın kadife sesi, Baha Yetkin’in utta, Michalis Kouloumis’in kemanda, Nikos Baimpas’ın kanunda, Ant Romero’nun ise ritimdeki hünerleri ile mest oldular. Konserin sürpriz sanatçısı Çiğdem Aslan ise solo ve düet performansları ile dinleyicilerden büyük alkış topladı.

Türk insanının dilinden düşmeyen “Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim”,  “Bir Bahar Akşamı”, “Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine” gibi parçaları seslendiren Senar, 1918 yılında Bursa’da dünyaya gelmiş, 2015 yılında İzmir’de hayatını kaybetmişti. Müzeyyen Senar’ın unutulmaz şarkılarını konserde kendisi gibi Bursalı olan Eylem Korkmaz seslendirdi.

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