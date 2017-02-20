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Ölmekte olan sevgilisini ‘horluyor’ diye tekmelemiş!

— 20 Şubat 2017

Lewis Little, 25, oğlu Tyler ve kız arkadaşı Lisa Lee

Erkek arkadaşını, ‘horladığı’ gerekçesiyle yataktan ittiren kadın, acı gerçeği uyanınca öğrendi: Horlama zannettiği ses meğer talihsiz adamın son nefesiymiş!

25 yaşındaki Lisa Lee, aynı yaştaki sevgilisi Lewis Little’ı yataktan tekmeyerek ittirdi. Sebebi ise, gece uykusundan uyanmasına neden olan ‘horlama sesi’ idi ama genç kadın yaptığı hatayı sonradan fark edebildi. Genç adam horlamıyordu; son nefesini veriyordu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Brugada sendromu adındaki rahatsızlık nedeniyle uykusunda can veren Little’ın kalbi, hastalığına dayanamadı.

İngiltere‘de yaşanan olayda, Lee, sevgilisini horlamaması için sertçe ittirdiğinde, eline çarşaftan bir ıslaklık geldiğini ve o anda bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığını söyledi.

Işıkları açtığında sevgilisinin yüzünün mosmor olduğunu gördüğünü anlatan Lee, talihsiz adamın nefes alamadığını, aciliyetle ambulansı aradığını ifade etti.

Lee, sevgilisinin o andaki yüz ifadesini ömür boyu unutamayacağını belirterek hıçkırıklara boğuldu.

Northumbeland bölgesinde Ashington’da yaşayan çiftin, son olarak kentteki Wansbeck ve Newscastle’daki Freeman Hospital’da yaptırdıkları kontrollerde bu konuda yüksek riskte olmadıkları raporu verildiği öne sürüldü.

BRUGADA SENDROMU NEDİR?

İlk defa 1992’de Brugada kardeşler tarafından tanımlanmış, hastalık bundan itibaren vaka raporu sayısında hızla büyüyen bir artışa sahip olmuş ve bu büyümeye karşılık olarak hastalık 2005te ikinci konsensüs konferansında 40 yaş altı erkeklerde ikinci önde gelen ölüm nedeni olarak raporlanmıştır (travmadan sonra).

İnsidansı bilhassa, önceden ani beklenmedik nokturnal ölüm sendromu (SUNDS) olarak tanımlandığı Güneydoğu Asya’da yüksek olarak görülmektedir; gerçekten de Filipinler’de konuşma dilinde bangungut (“uykuda yükselmek ve inlemek”), Japonya’da pokkuri (“ani ve beklenmedik olarak durma fenomeni”) ve Tayland’da Lai Tai (“uykuda ölüm”) olarak bilinmektedir.

2 gün ila 84 yaş arası değişen tanı yaşı ile birlikte, ani ölüm ortalama yaşi 41’dir. (mynet.com)

 

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