Osmanlı posta pulu koleksiyonu ziyarete açıldı

Ölmekte olan sevgilisini ‘horluyor’ diye tekmelemiş!— 20 Şubat 2017
Erkek arkadaşını, ‘horladığı’ gerekçesiyle yataktan ittiren kadın, acı gerçeği uyanınca öğrendi: Horlama zannettiği ses meğer talihsiz adamın son nefesiymiş!
“CEBELİTARIK’TAN Viyana kapılarına ve Aden Körfezi’ne kadar Osmanlı İmparatorluğu” adlı posta pulu ve posta sergisi Londra’da ziyarete açıldı.
Londra-Islington Business Design Center’da 15 Şubat Çarşamba günü açılan ve 18 Şubat Cumartesi akşama kadar devam edecek olan tarihi sergi ziyaretçilerini ağırlıyor. “Cebelitarık’tan Viyana kapılarına ve Aden Körfezi’ne kadar Osmanlı İmparatorluğu” konulu sergiyi ilk gün ziyaret edenler arasında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Türk bürokratlar da vardı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak