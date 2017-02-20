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Osmanlı posta pulu koleksiyonu ziyarete açıldı

— 20 Şubat 2017

“CEBELİTARIK’TAN Viyana kapılarına ve Aden Körfezi’ne kadar Osmanlı İmparatorluğu” adlı posta pulu ve posta sergisi Londra’da ziyarete açıldı.

Londra-Islington Business Design Center’da 15 Şubat Çarşamba günü açılan ve 18 Şubat Cumartesi akşama kadar devam edecek olan tarihi sergi ziyaretçilerini ağırlıyor. “Cebelitarık’tan Viyana kapılarına ve Aden Körfezi’ne kadar Osmanlı İmparatorluğu” konulu sergiyi ilk gün ziyaret edenler arasında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Türk bürokratlar da vardı.

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