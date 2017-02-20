Londra Gazete
Son haberler
19 Şubat 2017 - İşçi Partili vekil Nottingham Cemevini ziyaret etti
19 Şubat 2017 - Gurbette evlilik kararı almak çok zor
18 Şubat 2017 - TİLKİLİLER, “Başkanlığa Hayır” diye haykırdı
18 Şubat 2017 - Bozca-Der’den Başkonsolosluğa çağrı
18 Şubat 2017 - “Konsolosluk seçmenlerle alay ediyor!”
Home / İngiltere ve Londra / Oxford Üniversitesi’nin ilk yurtdışı kampüsü

Oxford Üniversitesi’nin ilk yurtdışı kampüsü

— 20 Şubat 2017

Yurtdışında kampüsü olmayan Oxford Üniversitesi, 700 yıllık bu geleneğini Brexit nedeniyle sonlandırarak Fransa’da bir kampüs açabilir.

İngiliz The Telegraph gazetesinin eğitim editörü Harry Yorke, Fransa’dan yetkililerin Oxford’a gelerek üniversite temsilcileriyle görüştüğünü, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra üniversitenin AB fonlarından yararlanabilmesi için Paris’e bir kampüs açabileceğini yazdı.

Fransa’da açılacak kampüs yasal olarak Fransız statüsüne sahip olacağı için AB fonu almaya hak kazanabilir.

The Telegraph’a konuşan bir Oxford Üniversitesi temsilcisi, henüz bir karar verilmediğini söylerken “Oxford tarihi boyunca her zaman uluslararası bir üniversite olmuştur ve gelecekte de siyasi gelişmeler nasıl olursa olsun dünyaya açık olmaya devam etmekte kararlıyız” dedi.

İNŞAAT 2018’DE BAŞLAYACAK

Eğer plan onaylanırsa, Oxford’un Paris’teki kampüsünün inşaatına 2018’de başlanacak.

İngiltere’deki diğer üniversiteler arasında da Paris’te şube açmayı düşünenler var.

AB’nin İngiltere üniversitelerine verdiği destek yılda 2 milyar sterlini buluyordu. Fakat Brexit sonrasında üniversitelerin durumunun ne olacağı belli değil.

Oxford Üniversitesi’nin Brexit stratejisi sorumlusu Prof. Alastair Buchan da geçen ay böyle bir çözümün iki taraf için de olumlu olacağını, bir yandan üniversiteler fondan yararlanmaya devam ederken diğer yandan da İngiliz üniversitelerini kabul eden AB ülkelerinin dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirliği yapma imkanı yaratacağını söylemişti.

Fransa geçen ay da İngiltere’deki bankacılık sektörünü Brexit sonrasında Fransa’ya davet etmişti. (bbctürkçe)

Haber Okunma Sayısı: 101
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 833

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close