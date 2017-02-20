Paket tatillerde ailenizi de görme fırsatı

KUZEY Kıbrıs ve Türkiye başta olmak üzere dünyaca ünlü gözde tatil mekanlarında konaklama, yüzlerce noktaya uçuş, birbirinden cazip paket tatiller ve Kıbrıs’ta araç kiralamanın en ekonomik yolu denildiğinde akla gelen Cyprus Paradise, yeni şubesinin açılışına özel kampanyalar sunuyor.

Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde hizmete açılan Cyprus Paradise’ın yeni şubesini ziyaret eden ekibimize açıklamalarda bulunan firmanın Genel Menajeri Kemal Kenan, özellikle Kuzey Kıbrıs’ta tatil yapmak isteyenlere eşi benzeri olmayan fırsatların müjdesini verdi.

PAKET TATİLİNİZDE EŞİNİZİ DOSTUNUZU DA GÖRÜN

Cyprus Paradise’ın eşsiz kampanyası ile Kıbrıslılara şahane bir fırsat sunuyor. Kuzey Kıbrıs’a tatile gidip adada ailesi ve sevdiklerini göremeden tekrar İngiltere’ye dönmek zorunda kalan tatilci kalmayacak. Tatilciler artık 1 ay içinde kullanabilecekleri gidiş dönüş uçak biletleri ile hem paket tatillerinin tadını çıkaracak hem de dönüş biletlerini gidiş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 1 ay içinde istedikleri zamana alabilecekler.

TATİL VE UÇAK BİLETLERİNDE FAİZSİZ TAKSİT

Tatile gitmek isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek ve onların mutluluklarına ortak olmak isteyen Cyprus Paradise, müşterilerine faizsiz taksit imkanları da sunuyor. Gidiş tarihinden 1 ay öncesine kadar ödeme imkanı sunulan müşteriler her ay istedikleri kadar ödeyerek ister sadece konaklama satın alıyor, ister sadece uçak bileti isterlerse de her şey dahil paket satın alabiliyor.

229 POUNDDAN BAŞLAYAN FİYATLAR İLE 1 HAFTA TATİL

Erken rezervasyon fırsatlarının kaçırılmamasına vurgu yapan Kemal Kenan, tatilcilerin 229 pounddan başlayan fiyatlar ile 4 yıldızlı otellerde 1 hafta boyunca unutulmaz bir zaman ve deneyim yaşayabileceklerini dile getirdi.

EN AVANTAJLI “FLY AND DRIVE”

“Kuzey Kıbrıs’a giden çoğu vatandaşın adada kendi evi veya onları ağırlayacak bir tanıdığı var. Kıbrıslılar “Fly and Drive” dediğimiz şekilde yurt dışından uçak bileti alıp adada araç kiralıyorlar. Bu da onlara tahmin ettiklerinden daha pahalıya mal oluyor. Oysa ki biz müşterilerimize daha cazip fiyatlarla araç kiralama hizmeti sunuyoruz.” diyen Kenan, adada araç kiralayacak tatilcilere bu yönde de en iyi hizmeti verdiklerini ifade etti.

BİZE SORMADAN TATİLE GİTMEYİN

Turizm sektöründeki başarıları ile adını sıkça duyuran Cyprus Paradise Yöneticisi Kenan, kendilerinden fiyat sormadan tatil ve uçak bileti alanların pişman olabileceklerini ifade etti.

19 NOKTADAN KIBRIS’A UÇUŞ İMKANI

Uçuş ağları hakkında da bilgi veren Genel Menajer Kenan, Birleşik Krallık içinden 19 farklı uçuş noktasından Kıbrıs’a sefer imkanına sahip olduklarını ve hiçbir zaman müşterilerin “Kusura bakmayın, yerimiz yok!” demediklerini belirterek, özellikle alelacele Kıbrıs’a gitmesi gereken fakat bilet bulamayan vatandaşlara Cyprus Paradise çözüm üretiyorlar.

Adres: 559 Green Lanes, Haringey, N8 0RL

Telefon: 020 8343 8888