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Tavuğuyla 2,5 yıldır dünyayı dolaşıyor

— 20 Şubat 2017

Kendine alışılmadık bir yol arkadaşı seçen 24 yaşındaki gezgin, tavuğuyla beraber 2,5 yıldır dünyayı turluyor.

24 yaşındaki Fransız gezgin Guirec Soudée, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte yaklaşık 2,5 yıl önce denizlere açıldı ve yolculukları hala devam ediyor. Soudée, “Monique’i görür görmez aradığım yol arkadaşını bulduğumu anlamıştım” diyerek, pek çok hayvandan daha bağımsız olan tavuğun, çıkmayı planladığı yolculuk için en doğru yol arkadaşı olduğuna karar vermiş ve yola koyulmuşlar.

YOLCULUK KARAYİPLER’DEN BAŞLADI

İkilinin Kanarya Adaları’nda başlayan yolculuğu Karayipler’e, oradan Grönland’a ve sonrasında Alaska’ya doğru devam etmiş. “Monique’i aldığımda sadece 4-5 aylıktı ve Kanarya Adaları’ndan hiç çıkmamıştı. Ben İspanyolca konuşamıyordum ve o da Fransızca bilmiyordu. Ancak anlaşabildik” diyor Soudée…

HAFTADA ALTI YUMURTA…

Monique’yi sadece hava koşulları çok tehlikeli hale geldiğinde kafese koyduğunu söyleyen gezgin, bu durumun dışında sürekli beraberler. En zor koşullardayken bile haftada yaklaşık 6 yumurta bırakan Monique; aynı zamanda sörf yapıyor, yüzüyor ve hatta güverteye düşen uçan balıkları yakalıyor.

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