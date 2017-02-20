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Ware FC yine kaybetti: 1-2

— 20 Şubat 2017

Ryman League Division North’ta Ware FC, hafta sonu da sahasında lider Maldon&Tiptree takımına 2-1 yenildi.

Geçen hafta arası oynadığı Waltham Abbey maçından puansız ayrılan Ware FC, puan için çıktığı hafta sonu karşılaşmasından da eli boş ayrıldı. İlk yarıyı 29 ve 35’te yediği gollerle 2-0 geride bitiren Ware FC, 48’de farkı ancak bire indirebildi. Maçı 98 biletli seyirci izlerken, Darren Behçet ve Murat Karagül 90 dakika sahadaydı.

34 maçta 38 puanda kalan Ware FC, küme düşme hattının hemen üstünde 20’inci sıraya geriledi.

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