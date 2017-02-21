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189 günde 93 stadyum gezen taraftar

— 21 Şubat 2017

 

Ed Wood, kırdığı rekorla ilgili sertifikayı Guinnes yetkilisinden aldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County’i destekleyen Ed Wood isimli bir taraftar, gezdiği stadyumlarla adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.

Derby County taraftarı Ed Wood, 189 gün içerisinde İngiltere‘de 93 farklı stadyumda maç izleyerek rekor kırdı. Ed Wood, ”İngiltereFootball League’de yer alan tüm stadyumlarda 189 gün içinde maç izleyerek daha önce 237 günde bu rekoru elinde bulunduran Berwick Rangers’ı geçmiş oldu.

Kırdığı ilginç rekorla tüm İngiltere‘nin dikkatini çeken Ed Wood, bunu gerçekleştirme nedenini de açıkladı. Ed Wood yaptığı açıklamada ”Bunu yapmamdaki en büyük nedenlerden biri 2014’te babamın hayatını kaybetmesi oldu. Sadece çalışmak, emekli olmak ve ölmek istemiyordum. Çok sıkı çalışıyordum. Uyanıyordum, çalışıyordum ve tekrar yatıyordum. Bu döngüyü kırmak istedim” ifadelerini kullandı.

Ed Wood, son olarak da Rochdale – Charlton arasındaki mücadelede Spotland Stadyumu’nda yer aldı ve rekoru kırdı.(haberler.com)

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